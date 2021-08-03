دورانت يقود أميركا إلى نصف نهائي كرة السلة

قاد كيفن دورانت المنتخب الأميركي للفوز على إسبانيا 95-81 والتأهل إلى الدور قبل النهائي في مسابقة كرة السلة للرجال في دورة ألعاب طوكيو الأولمبية الصيفية يوم الثلاثاء.



وساعد لوكا دونتشيتش لاعب دالاس مافريكس سلوفينيا للفوز 94-70 على ألمانيا والصعود لقبل النهائي. وكان هذا أول ظهور لألمانيا في دور الثمانية في الأولمبياد منذ 1992.



وفازت فرنسا 84-75 على إيطاليا بينما تأهلت أستراليا لقبل النهائي بعد الفوز 97-59 على الأرجنتين في آخر مباريات دور الثمانية.



وتفوق الفريق الأميركي رغم الأداء القوي من ريكي روبيو لاعب الفريق الإسباني الذي سجل 38 نقطة. وكانت إسبانيا تتقدم بفارق عشر نقاط في أواخر الربع الثاني لكن الولايات المتحدة نجحت في العودة في النتيجة.



ومع اكتمال عقد الدور قبل النهائي فإن المنتخب الأمريكي سيلتقي في المربع الذهبي مع نظيره الأسترالي الخميس المقبل بينما تلتقي فرنسا مع سلوفينيا التي قدمت نتائج باهرة رغم أنها تشارك في الألعاب الأولمبية للمرة الأولى.



ويبدو الفريق الأميركي في حالة جيدة في هذه الألعاب بعد أن أنزل به الفريق الفرنسي أول هزيمة في الأولمبياد منذ 2004.

وحصد الفريق الأميركي 15 ميدالية ذهبية منذ 1936.