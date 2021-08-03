فتح تحقيق في محاولة خطف العداءة البيلاروسية

أطلقت اللجنة الأولمبية الدولية تحقيقا رسميا بشأن ادعاءات حول محاولة اختطاف العداءة البيلاروسية كريستينا تيمانوفسكايا أثناء مشاركتها في أولمبياد طوكيو 2020.

وقال مارك آدامز المتحدث باسم اللجنة الأولمبية الدولية يوم الثلاثاء: المؤسسة عليها إثبات كافة الحقائق والاستماع إلى كافة الأطراف المعنية قبل اتخاذ إجراءات إضافية.

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وحصلت العداءة البيلاروسية على تأشيرة دخول لبولندا من قبل السفارة البولندية في طوكيو "لدواع إنسانية" الاثنين ، في أعقاب ما وصفته بأنها محاولة لاختطافها وإعادتها قصرا إلى بلادها بعد أن وجهت انتقادات لمسؤولين رياضيين في بيلاروسيا، إذ تستعد العداءة البيلاروسية البالغ عمرها 24 عاما للسفر إلى وارسو قريبا.

وطالبت اللجنة الأولمبية الدولية بتوضيح مكتوب من اللجنة الأولمبية البيلاروسية بشأن كواليس ما جرى.