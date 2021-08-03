مصر تتأهل إلى نصف نهائي كرة اليد للمرة الأولى في تاريخها

كتب المنتخب المصري لكرة اليد التاريخ وحقق الفريق إنجازا غير مسبوق بتأهله إلى المربع الذهبي في مسابقة كرة اليد بدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" بفوزه الكبير والثمين 31 -26 على نظيره الألماني يوم الثلاثاء في دور الثمانية للمسابقة.

وهذه هي المرة الأولى في تاريخ المشاركات المصرية بالدورات الأولمبية التي يبلغ فيها الفراعنة المربع الذهبي، وأصبح الفريق مرشحا للمنافسة على إحدى الميداليات في هذه الدورة الأولمبية.

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واجتاز المنتخب المصري ببراعة عقبة نظيره الألماني الفائز ببطولة العالم ثلاث مرات وببطولة أوروبا مرتين وكذلك بذهبية أولمبياد 1936، وسيلتقي نظيره الفرنسي على بطاقة التأهل لنهائي المسابقة.