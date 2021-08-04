الأميركية ماكلوفلين تحرز ذهبية 400 متر حواجز برقم عالمي

حطمت الأميركية سيدني ماكلوفلين رقمها العالمي لسباق 400 متر حواجز للسيدات في ألعاب القوى بأولمبياد طوكيو برقم عالمي وسجلت 51.46 ثانية لتحصد الميدالية الذهبية اليوم الأربعاء.

وكادت العداءة البالغ عمرها 21 عاما أن تتعثر في الحاجز قبل الأخير لكنها أظهرت قوتها في الأمتار الأخيرة لتحطم رقمها السابق الذي بلغ 51.90 ثانية وتحقق في التصفيات الأميركية في يونيو.

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وجاءت الأميركية دليلة محمد، بطلة العالم 2019 وصاحبة ذهبية ألعاب ريو 2016، في المركز الثاني ونالت الفضية بعدما سجلت 51.58 ثانية في أفضل نتيجة شخصية لها، بينما حصلت الهولندية فيمكه بول على الميدالية البرونزية بزمن بلغ 52.03 ثانية. وكان الصراع بين ماكلوفلين ودليلة (31 عاما) من أبرز المنافسات المرتقبة في ألعاب القوى في أولمبياد طوكيو.