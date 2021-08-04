.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

البرازيلية آنا مارسيلا تحرز ذهبية ماراثون السباحة

بعد التتويج

البرازيلية آنا مارسيلا تحرز ذهبية ماراثون السباحة

متابع الغاء المتابعة

طوكيو - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أحرزت البرازيلية آنا مارسيلا كونيا ذهبية ماراثون السباحة لمسافة عشرة كيلومترات في أولمبياد طوكيو صباح الأربعاء، بعدما أنهت السباق في أقل من ساعتين.

وفازت الهولندية شارون فان روفيندال، التي كانت تتطلع للدفاع عن لقبها في ألعاب ريو 2016، بالميدالية الفضية، بينما نالت الأسترالية كارينا لي الميدالية البرونزية.

وتحت السماء الزرقاء الصافية، ساعد وجود بعض السحب المنخفضة على توفير الظل للسباحين من أشعة الشمس القوية خلال فترات طويلة.

ومع وجود القليل من الرياح، تحول السباق إلى استعراض لقوة التحمل والأسلوب الخططي، وانطلق المنافسون على الميداليات بشكل تدريجي على مدار حوالي ساعتين من التنافس.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
تصوير بتقنية المايكرو.. رصد وجوه خفية لمخلوقات لا تُرى بالعين المجردة تصوير بتقنية المايكرو.. رصد وجوه خفية لمخلوقات لا تُرى بالعين المجردة
راغب علامة: توقعت انهيار لبنان.. لكن لم أتوقع تواطؤ هؤلاء راغب علامة: توقعت انهيار لبنان.. لكن لم أتوقع تواطؤ هؤلاء
الأكثر قراءة
يلتهم أطرافه بأسنانه.. شاهد طفلاً مصرياً مصاباً بمرض نادر يلتهم أطرافه بأسنانه.. شاهد طفلاً مصرياً مصاباً بمرض نادر
ابدأ بتناولها من اليوم.. 5 أطعمة تؤخر علامات الشيخوخة ابدأ بتناولها من اليوم.. 5 أطعمة تؤخر علامات الشيخوخة
هيئة مراقبة بريطانية ترجح خطف سفينة قبالة الإمارات.. وإيران تنفي هيئة مراقبة بريطانية ترجح خطف سفينة قبالة الإمارات.. وإيران تنفي
انتحار 4 رجال أمن ممن تعاملوا مع هجوم الكونغرس انتحار 4 رجال أمن ممن تعاملوا مع هجوم الكونغرس
"بكير يا بنتي".. طفلة الـ7 سنوات تفجع لبنان برصاص طائش
راغب علامة: توقعت انهيار لبنان.. لكن لم أتوقع تواطؤ هؤلاء راغب علامة: توقعت انهيار لبنان.. لكن لم أتوقع تواطؤ هؤلاء
قبل أن تذهب
تركيا تجفف الفرات لتولد الكهرباء وتترك شعوب العراق وسوريا عطشى
تركيا تجفف الفرات لتولد الكهرباء وتترك شعوب العراق وسوريا عطشى
اكتشف المزيد