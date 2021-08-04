البرازيلية آنا مارسيلا تحرز ذهبية ماراثون السباحة

أحرزت البرازيلية آنا مارسيلا كونيا ذهبية ماراثون السباحة لمسافة عشرة كيلومترات في أولمبياد طوكيو صباح الأربعاء، بعدما أنهت السباق في أقل من ساعتين.

وفازت الهولندية شارون فان روفيندال، التي كانت تتطلع للدفاع عن لقبها في ألعاب ريو 2016، بالميدالية الفضية، بينما نالت الأسترالية كارينا لي الميدالية البرونزية.

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وتحت السماء الزرقاء الصافية، ساعد وجود بعض السحب المنخفضة على توفير الظل للسباحين من أشعة الشمس القوية خلال فترات طويلة.

ومع وجود القليل من الرياح، تحول السباق إلى استعراض لقوة التحمل والأسلوب الخططي، وانطلق المنافسون على الميداليات بشكل تدريجي على مدار حوالي ساعتين من التنافس.