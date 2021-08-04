السويد وكندا تطالبان بتأجيل نهائي كرة القدم للسيدات

طلبت السويد وكندا من المنظمين تأخير نهائي منافسات كرة القدم للسيدات في أولمبياد طوكيو إلى وقت لاحق من يوم الجمعة في الاستاد الأولمبي لمحاولة تجنب الحرارة العالية خلال فصل الصيف في اليابان.

واقتربت الحرارة في مضمار الاستاد الأولمبي من 40 درجة خلال الأسبوع الجاري، وفي ظل تحديد الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي (0200 بتوقيت غرينتش) لإقامة نهائي السيدات، يملك المنتخبان رغبة مشتركة في تأخير المواجهة لبعض الوقت خلال اليوم ذاته.

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وقالت ماريكا دومانسكي ليفورس المسؤولة عن منتخب السويد للسيدات "تواصلت مع الفيفا وأرسلت خطابا، وهذا هو الموقف اليوم".

وأضافت "يتعلق الأمر في المقام الأول بصحة اللاعبات، ونحن نفكر ونحاول تغيير موعد المباراة. هناك فارق كبير بين اللعب ظهرا أو في الفترة المسائية".

وأعلن الاتحاد السويدي لكرة القدم أنه أرسل مع كندا أيضا خطابا إلى اللجنة الأولمبية الدولية لمعرفة إمكانية تغيير الموعد. وقالت دومانسكي ليفورس "كندا لديها نفس الرأي تماما".