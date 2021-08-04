المصري محمد إبراهيم يفوز ببرونزية المصارعة الرومانية

فاز المصري محمد إبراهيم (كيشو) بالميدالية البرونزية في وزن 67 كيلوغراما للرجال في منافسات المصارعة الرومانية بأولمبياد طوكيو اليوم الأربعاء ليحقق ثالث ميدالية برونزية لبعثة مصر في اليابان حتى الآن.

وتفوق كيشو على المصارع الروسي أرتيم سوركوف ليحقق ثالث ميدالية برونزية لبعثة مصر بعد برونزية سيف عيسى في وزن 80 كيلوجراما للرجال في التايكوندو وهداية ملاك في وزن 67 كيلوغراما للسيدات في التايكوندو أيضا.

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وسقط كيشو بنتيجة 7-6 أمام الأوكراني بارفيز نسيبوف في قبل نهائي وزن 67 كيلوغراما. وكان كيشو وصل إلى قبل النهائي بفوزه على الأرميني كارين أصلانيان في دور الثمانية.