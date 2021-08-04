الهندي تشوبرا يبلغ نهائي رمي الرمح

حقق الهندي نيراج تشوبرا، بطل ألعاب الكومنولث 2018، أفضل نتيجة في طريق الوصول إلى نهائي رمي الرمح ضمن منافسات ألعاب القوى في أولمبياد طوكيو اليوم الأربعاء، حيث سجل من أول محاولة 86.65 متر، بينما أخفق المصري إيهاب عبد الرحمن في الصعود.

وصعد الألماني يوهانس فيتر المصنف الأول إلى النهائي إلى جانب الفنلندي لاسي إيتيلاتالو الذي سجل 84.50 متر من أول محاولة، وهي الأفضل له هذا الموسم، ليكون مرشحا للمنافسة على ميدالية.

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وحقق التشيكي ياكوب فادليخ أفضل نتيجة له هذا الموسم وسجل 84.93 متر ليضمن الظهور في النهائي يوم السبت، كما صعد الألماني يوليان ويبر بتسجيل 84.41 متر.

وأنهى الباكستاني أرشد نديم التصفيات بشكل أفضل من ويبر وفادليخ وفاز بتصفياته بعدما سجل 85.16 متر، ما دفع مدربه للقيام من مقعده والتصفيق له بحرارة في الاستاد الأولمبي.

ويتأهل أول 12 من التصفيات، لكن المصري عبد الرحمن العائد من الإيقاف بسبب المنشطات جاء في المركز 13 بعدما سجل 81.92 متر.

وأخفق أيضا كيشورن والكوت من ترينيداد وتوباغو، بطل أولمبياد 2012 وصاحب برونزية ريو قبل خمس سنوات، في التأهل حيث اكتفى بتسجيل 79.33 متر وودع المنافسات.