اليابان تنتزع ذهبية وفضية التزلج على الألواح

أحرزت اليابانية ساكورا يوسوزومي ذهبية في التزلج على الألواح للسيدات بعد الفوز بفئة المتنزه ضمن الظهور الأولمبي الأول لهذه الرياضة في ألعاب طوكيو، اليوم الأربعاء.

ونالت اليابانية كوكونا هيراكي الميدالية الفضية، بينما ذهبت الميدالية البرونزية إلى البريطانية سكاي براون.

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وسجلت يوسوزومي (19 عاما) في محاولتها الأولى الرائعة وسجلت أفضل نتيجة وتبلغ 60.09 درجة لتتصدر الترتيب. وأظهرت هيراكي (12 عاما) ثباتا في المستوى خلال منافسات اليوم لتحتل المركز الثاني بعدما حصلت على 59.04 درجة.

وكانت البريطانية براون (13 عاما) مرشحة لحصد اللقب في البداية لكنها عانت في أول محاولتين قبل أن تأتي في المركز الثالث.