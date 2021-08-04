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بعد الفوز بخمس ميداليات ذهبية.. دريسل: لا أريد أن تتغير حياتي

توج دريسل بخمس ذهبيات

بعد الفوز بخمس ميداليات ذهبية.. دريسل: لا أريد أن تتغير حياتي

متابع الغاء المتابعة

طوكيو - رويترز

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قال السباح كيلب دريسل إنه لا يريد أن تتغير حياته بعد أن عزز مكانته بالفوز بخمس ميداليات ذهبية في أولمبياد طوكيو.

وكان التنافس هو الجزء المفضل لدريسل خلال التجربة التي شملت الفوز بكل سباقات الفردي الثلاثة وهي 100 متر فراشة و50 مترا حرة و100 متر حرة بجانب سباقين للتتابع. ويملك دريسل (24 عاما) في رصيده الآن سبع ميداليات ذهبية لكنه يرى أن الذكريات خلال هذه المسيرة هي الأهم بالنسبة له.

وقال لشبكة (سي.بي.إس) اليوم الثلاثاء عقب عودته للولايات المتحدة "الجزء الممتع لي هو المشاركة في السباق".

وأضاف "أي شخص قد يضحي بأي شيء ليكون في نفس موقفي.. نهائي أولمبي والمنافسة من أجل بلدك على ميداليات ذهبية. لا احتاج إلى ذلك لأتذكر الجانب المرح بالنسبة لي. لا أريد أن jتغير حياتي، أحببت حياتي قبل الأولمبياد ولأكون صادقا اعتقد أن الرياضة كانت أكثر متعة عندما لم يكن يعرف اسمي أحد".

وسيحصل دريسل على راحة من السباحة ليقضي عطلة رومانسية مع صديقة المدرسة ميجان التي أصبحت زوجته والتي كانت تشجعه بحماس من فلوريدا خلال الألعاب الأولمبية. وقال لبرنامج (غود مورننغ أمريكا) "أنا وميغان لم نقض شهر عسل وربما سنخطط لذلك".

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