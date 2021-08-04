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بعد محاولة الاختطاف في أولمبياد طوكيو.. العداءة البيلاروسية تصل إلى النمسا

تيمانوفسكايا
تيمانوفسكايا لحظة وصولها إلى العاصمة النمساوية فيينا

بعد محاولة الاختطاف في أولمبياد طوكيو.. العداءة البيلاروسية تصل إلى النمسا

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فيينا - د ب أ

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وصلت العداءة البيلاروسية كريستينا تيمانوفسكايا للعاصمة النمساوية فيينا يوم الأربعاء، بعدما اتهمت مسؤولي الرياضة في بلادها بأنهم حاولوا اختطافها من أولمبياد طوكيو وإجبارها على العودة إلى بلادها.

وسافرت تيمانوفسكايا من اليابان بعد أن حصلت على تأشيرة من بولندا، ومن المتوقع الآن أن تسافر إلى العاصمة البولندية وارسو، فيما كان في استقبالها أفراد الأمن في فيينا.


وقال متحدث باسم وزارة الخارجية النمساوية متحدثا عن تيمانوفسكايا: "سلامتها قضية كبيرة".

وتم التقاط صور لتيمانوفسكايا وهي تغادر السفارة البولندية في طوكيو الأربعاء، إذ كانت تقيم بعد أن طلبت المساعدة من الشرطة اليابانية في مطار هانيدا يوم الأحد الماضي بعد أن اقتادها مسؤولون من بيلاروسيا إلى هناك.

وكان مقررا أن تشارك كريستينا في تصفيات سباق 200 متر يوم الاثنين، حتى قامت بيلاروسيا باستبعادها من التصفيات.

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