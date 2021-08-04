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الكندي دي غراس يخطف ذهبية سباق 200 متر

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الكندي دي غراس يخطف ذهبية سباق 200 متر

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طوكيو - د ب أ

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فاز العداء الكندي أندريه دي غراس بذهبية سباق 200 متر للرجال في ألعاب طوكيو اليوم الأربعاء بزمن لافت بلغ 19:62 ثانية وهو رقم قياسي وطني.

وتفوق دي غراس، الذي فاز ببرونزية سباق 100 متر وفضية سباق 200 متر في أولمبياد ريو 2016 وبطولة العالم 2019، على منافسيه في آخر 40 مترا ليحقق الانتصار.

وأصبح العداء الكندي أول بطل أولمبي لسباق 200 متر منذ الجاميكي يوسين بولت الذي فاز بالذهبية في ثلاث دورات أولمبية متتالية اعتبارا من 2008 قبل الاعتزال في 2017. ونال الأميركي كيني بيدناريك الفضية وحصل مواطنه نواه لايلز على البرونزية.

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