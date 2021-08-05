الأردني المصاطفة يحقق برونزية الكاراتيه 67 كلغ

حصل الأردن على ميدالية ثانية في أولمبياد طوكيو 2020 رغم خسارة عبد الرحمن المصاطفة في قبل نهائي وزن 67 كيلوغراما في منافسات الكوميته بالكاراتيه أمام التركي إيراي صامدان 2-صفر اليوم الخميس. ويحصل الخاسر في الدور قبل النهائي على ميدالية برونزية.

وحصل الكازاخستاني دارخان أسديلوف على البرونزية أيضا بعد خسارته 5-2 أمام الفرنسي ستيفن دا كوستا. وسيلتقي دا كوستا مع سامدان على الميدالية الذهبية في وقت لاحق اليوم.

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وكان صالح الشرباتي قد أحرز أول ميدالية للأردن في طوكيو بفوزه بفضية وزن 80 كيلوغراما في التايكوندو للرجال الأسبوع الماضي.

وتصدر المصاطفة المجموعة الثانية بعد انتصاره في جميع مبارياته الأربع على الفرنسي دا كوستا وهامون درفشي بور ممثل فريق اللاجئين واللاتفي كالفيس كالنينس والفنزويلي أندريس ماديرا.

والغيت مواجهة ماديرا ضد أنجيلو سريزينتسو بعد إصابة المتسابق الإيطالي بارتجاج. وانتصر المصاطفة 8-3 على كالنينس في المواجهة الأولى ثم 7-4 على دا كوستا.

وضمن اللاعب الأردني تأهله إلى الدور قبل النهائي عندما فاز 3-صفر على درفشي بور قبل أن يختتم مبارياته بالفوز 4-1 على ماديرا. وتأهل الفرنسي دا كوستا إلى الدور قبل النهائي في المركز الثاني.

وتصدر الكازاخستاني أسديلوف المجموعة الثانية أمام التركي إيراي صامدان ليتأهلا إلى الدور قبل النهائي.

وفاز أسديلوف بجميع مبارياته الأربع فيما احتاج صامدان إلى الفوز على الياباني ناوتو ساغو في المواجهة الأخيرة ليضمن تأهله بالفوز في ثلاث مباريات والخسارة مرة واحدة.

وودع المصري علي الصاوي المنافسات بعدما انتصر في مباراة واحدة وخسر ثلاث مرات في المجموعة الأولى.