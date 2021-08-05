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الأردني المصاطفة يضمن ميدالية بتأهله إلى نصف نهائي الكاراتيه 67 كلغ

المنافس الأردني

الأردني المصاطفة يضمن ميدالية بتأهله إلى نصف نهائي الكاراتيه 67 كلغ

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طوكيو - فرانس برس

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ضمن الأردني عبدالرحمن المصاطفة ميدالية لبلاده بعد تأهله إلى نصف نهائي وزن -67 كلغ في منافسات الكاراتيه الخميس، في الألعاب الأولمبية في طوكيو التي تختتم الأحد.

وتأهل المصاطفة متصدراً مجموعته بالعلامة الكاملة محققاً ثماني نقاط من أربع مواجهات بعد انسحاب الإيطالي أنجيلو كريتشينتسو.

والمصاطفة، وهو من مواليد العام 1996، طالب في كلية الطب وبدأ ممارسة اللعبة في العام 2002، وحصل على الحزام الأسود في العام 2005 في نادي الصقر. انضم المصاطفة إلى المنتخب الأردني للكاراتيه للمرة الأولى في العام 2011.

ويلاقي الأردني في نصف النهائي لاحقًا الخميس، التركي إيراي سامدان الذي تأهل على حساب الياباني ناوتو ساغو.

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