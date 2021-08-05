الأميركي راين كراوزر يحتفظ بلقب رمي الكرة الحديد

احتفظ الأميركي راين كراوزر بذهبية رمي الكرة الحديد في الألعاب الأولمبية الصيفية الخميس في طوكيو، بتسجيله ثاني أفضل رقم في التاريخ مهدياً اللقب إلى جدّه.

وفي نسخة طبق الأصل عن منصة ريو 2016، تقدّم كراوزر (28 عامًا) الذي سجل 23.30 متر محسّنًا رقمه الأولمبي، على مواطنه جو كوفاكس (22.65 م) والنيوزيلندي توماس والش (22.47م). حل المصري مصطفى عمرو (25 عاما) في المركز الثامن بمسافة 20.73 متر.

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وتواجد الثلاثة أيضا على منصة مونديال الدوحة 2019 الذي أحرزه كوفاكس على حساب كراوزر. مذذاك الوقت، هيمن كراوزر على المسابقة ولم يخسر في 23 مناسبة.

حطّم في يونيو الماضي الرقم العالمي (23.37 م) الذي بقي صامدا مع مواطنه راندي بارنز (23.12 م) لمدة 31 عاما. وكاد إبن مدينة بورتلاند يحطّم رقمه في طوكيو عندما سجل في المحاولة السادسة 23.30 مترا.

وأصبح رابع رياضي يحتفظ بلقبه في المسابقة بعد مواطنيه رالف روز (1904 و1908) وباري أوبراين (1952 و1956) والبولندي توماس مايفسكي (2008 و2012).

وفي ظلّ حرارة مرتفعة في طوكيو الخميس، فرض إيقاعا سريعا منذ المحاولة الأولى (22.83 م)، قبل أن يهدي اللقب إلى جده "جدّي، لقد فعلناها، بطل أولمبي 2020".

ويأتي كراوزر من عائلة رياضية، فوالده ميتش كان ضمن فريق رمي القرص في أولمبياد لوس أنجليس 1984، شارك عمّه براين مرّتين في رمي الرمح أولمبيا ومثّل إبن عمه سام الولايات المتحدة في رمي الرمح في وري 2016.