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البرتغالي بيتشاردو يحرز ذهبية الوثبة الثلاثية للمرة الأولى

محتفلا بالذهبية

البرتغالي بيتشاردو يحرز ذهبية الوثبة الثلاثية للمرة الأولى

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طوكيو - فرانس برس

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أحرز البرتغالي بيدرو بيتشاردو ذهبيته الأولى في الألعاب الأولمبية الصيفية، بعد تتويجه بلقب الوثبة الثلاثية في ألعاب القوى الخميس في طوكيو.

وسجّل بيتشاردو (28 عاماً)، وصيف مونديالي 2013 و2015، 17.89 م من محاولته الأولى، متقدماً على الصيني يامينغ جو (17.57 م).

ومنح أوغ فابريس زانغو بلده بوركينا فاسو أول ميدالية في تاريخها بحصوله على البرونزية (17.47 م)، فيما حلّ الجزائري محمّد ياسر تريكي خامساً (17.43 م).

واستفاد بيتشاردو من غياب نجم المسابقة الأميركي كريستيان تايلور، حامل ذهبيتين أولمبيتين ورباعية مونديالية، بسبب الإصابة.

ويملك الرياضي المولود في هافانا وتم تجنسيه في 2017، رابع أفضل وثبة في التاريخ (18.08 م). يدرّبه بطل العالم السابق الفرنسي تيدي تامغو ويعيش في شمال فرنسا.

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