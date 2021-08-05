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الجامايكي بارتشمنت يفاجئ هولواي ويحرز ذهبية 100 م حواجز

بارشمنت تفوق على هولواي

الجامايكي بارتشمنت يفاجئ هولواي ويحرز ذهبية 100 م حواجز

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طوكيو - فرانس برس

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فاجأ الجامايكي هانسل بارتشمنت المرشح الأميركي غرانت هولواي وأحرز ذهبية 100م حواجز في ألعاب القوى الخميس، ضمن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو حتى 8 آب/أغسطس.

وسجل بارتشمنت البالغ 31 عاماً 13.04 ثانية، أمام بطل العالم هولواي (13.09 ث) ومواطنه رونالد ليفي (13.10 ث).

وهذه أول خسارة في 17 سباقاً لهولواي الذي أصبح هذا الصيف صاحب ثاني أفضل توقيت في التاريخ (12.81 ث)، بفارق 1 بالمئة من الثانية عن الرقم العالمي المسجل باسم أريس ميريت في 2012. وهذا أول لقب كبير لبارتشمنت صاحب برونزية لندن 2012 وفضية مونديال 2015.

أصيب في 2016 ولم يكن قادراً على المشاركة في أولمبياد ريو 2016. كما غاب عن مونديال الدوحة 2019 ولم يكن ضمن دائرة المنافسين في آخر سنتين.

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