روسيا تجرد البرازيل من اللقب وتبلغ نهائي كرة الطائرة

ثأر المنتخب الروسي، المشارك في أولمبياد طوكيو تحت اسم اللجنة الأولمبية الروسية على خلفية فضيحة التنشط الممنهج، من نظيره البرازيلي وجرده من ذهبية مسابقة كرة الطائرة للرجال بالفوز عليه 3-1 الخميس.

وبدا المنتخب البرازيلي الفائز بالذهبية قبل خمسة أعوام على أرضه في ريو على حساب نظيره الإيطالي بعدما تخطى الروس في نصف النهائي، في طريقه لتجديد الفوز على منافسه بعدما حسم الشوط الأول بسهولة 25-18.

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لكن المنتخب الروسي الذي يخوض نصف النهائي للمرة السابعة توالياً، انتفض بعد تنازله عن الشوط الأول وضرب بقوة ليحسم الأشواط الثلاثة التالية 25-21 و26-24 و25-23.

وكانت نقطة التحول لصالح روسيا في الشوط الثالث عندما كانت قاب قوسين أو أدنى من خسارته بتخلفها 19-23 قبل أن تعود من بعيد بتسجيلها خمس نقاط متتالية، لتحسمه 26-24.

وكان ماكسيم ميخايلوف نجم اللقاء بتسجيله 22 نقطة، وأضاف إيغور كليوكا 15 ليلعب أيضاً دوراً حاسماً في إنهاء الحلم البرازيلي بذهبية ثانية توالياً والرابعة في تاريخ المنتخب الأميركي الجنوبي الذي كان يخوض دور الأربعة للمرة الخامسة توالياً والذي بلغ المباراة النهائية في النسخ الأربع الماضية وتحديداً منذ أولمبياد أثينا 2004.

وثأرت روسيا بذلك لخروجها على يد البرازيل من نصف نهائي ريو 2016، وكررت نتيجة انتصارها على منافستها في نهائي 2012 حين توجت بالذهبية للمرة الأولى منذ انحلال عقد الاتحاد السوفياتي الفائز باللقب ثلاث مرات أعوام 1964 و1968 و1980.

وقبل فوزها بالذهبية الأولى عام 2012، أحرزت روسيا الفضية في 2000 والبرونزية في 2004 و2008، فيما نالت البرازيل الفضية أعوام 1984 و2008 و2012، الى جانب ذهبية أعوام 1992 و2004 و2016.

وتلتقي روسيا في النهائي السبت الفائز من المواجهة المقررة لاحقاً بين الأرجنتين وفرنسا، فيما ستكتفي البرازيل بالمنافسة على البرونزية.

والملفت أن المنتخبات الأربعة المتواجدة في نصف النهائي كانت معاً في دور المجموعات ضمن المجموعة الثانية التي تصدرتها روسيا أمام البرازيل (فازت على الأخيرة 3-صفر) والأرجنتين وفرنسا توالياً، فيما حلت الولايات المتحدة وتونس في المركزين الأخيرين.