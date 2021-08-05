.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

ساندرا أول بطلة أولمبية في لعبة الكاراتيه

من النهائي

ساندرا أول بطلة أولمبية في لعبة الكاراتيه

متابع الغاء المتابعة

طوكيو - فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

أحرزت الإسبانية ساندرا سانشيز خايمي ذهبية كاتا في منافسات الكاراتيه الخميس، لتنال أول الألقاب الأولمبية في تاريخ اللعبة المدرجة للمرة الأولى ومؤقتاً في برنامج دورة الألعاب الحالية المقامة في طوكيو.

وحصدت اليابانية كيو شيميزو فضية المسابقة، فيما نالت كل من مو شونغ غرايس لاو من هونغ كونغ والإيطالية فيفيانا بوتارو البرونزيتين.

وأُدرجت رياضة الكاراتيه رسمياً في الألعاب الأولمبية بعد انتظار طويل ومساعٍ حثيثة استمرت سنوات، لتكون إحدى الرياضات الأربع التي أضيفت إلى الروزنامة الأولمبية للمرة الأولى.

غير أنّ قرار اللجنة الأولمبية الدولية بعدم إدراج الرياضة في أولمبياد باريس 2024، ترك أمامها فرصة وحيدة للفت الأنظار إليها في موطنها الأساسي.

وخايمي (39 عاماً) بطلة أوروبا خمس مرات وبطلة العالم عام 2018 حينما فازت في النهائي وقتها على شيميزو نفسها.

وتنقسم الكاراتيه إلى قسمين: الكاتا، وهي نمط مفصل مصمم لحركات فنون الدفاع عن النفس أمام خصم مجازي، ويؤديها الرياضيون للحكام لتسجيل نقاط استناداً إلى الأداء التقني. والكوميت، وهي عبارة عن مواجهة بين خصمين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اختيار المحررين
في 17 دقيقة فقط.. هايبرلوب لنقل الركاب من جنيف لزيورخ في 17 دقيقة فقط.. هايبرلوب لنقل الركاب من جنيف لزيورخ
بفضل هذا الرجل.. حصل السوفيت على أحد أقوى جيوش البحر بفضل هذا الرجل.. حصل السوفيت على أحد أقوى جيوش البحر
الأكثر قراءة
قصر العمل بهذه المهن على السعوديين اعتباراً من اليوم قصر العمل بهذه المهن على السعوديين اعتباراً من اليوم
واتساب تطرح رسميًا ميزة طال انتظارها واتساب تطرح رسميًا ميزة طال انتظارها
شاهد الفرق بين رئتي مصابين بكورونا.. أحدهما تلقى اللقاح والآخر لا شاهد الفرق بين رئتي مصابين بكورونا.. أحدهما تلقى اللقاح والآخر لا
لا تبدأ يومك بهذه المشروبات والأغذية أبداً.. خبيرة تحذر لا تبدأ يومك بهذه المشروبات والأغذية أبداً.. خبيرة تحذر
مصر تعلن تزايد منسوب مياه النيل والسد العالي.. وهذا السبب مصر تعلن تزايد منسوب مياه النيل والسد العالي.. وهذا السبب
انتبهوا.. اللقاحات ليست دروعاً فـ انتبهوا.. اللقاحات ليست دروعاً فـ"دلتا" يفاجئ الجميع
قبل أن تذهب
تقرير للكونغوس: كورونا صنع في ووهان
تقرير للكونغوس: كورونا صنع في ووهان
اكتشف المزيد