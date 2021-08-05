مصر تخسر في نصف نهائي كرة اليد أمام فرنسا

أهدر المنتخب المصري فرصة جيدة لبلوغ النهائي في مسابقة كرة اليد (رجال) بدورة الألعاب الأولمبية الحالية (طوكيو 2020) وخسر أمام نظيره الفرنسي 23 / 27 اليوم الخميس في الدور قبل النهائي للمسابقة.

وتأهل المنتخب الفرنسي إلى المباراة النهائية التي يلتقي فيها بعد غد السبت مع الفائز من المباراة الأخرى في المربع الذهبي والتي تجمع بين منتخبي إسبانيا والدنمارك في وقت لاحق اليوم.

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وبذلك ، يخوض المنتخب الفرنسي المباراة النهائية في الأولمبياد للدورة الأولمبية الرابعة على التوالي حيث سبق له الفوز بالذهب في أولمبياد 2008 ببكين، و2012 بلندن فيما حل ثانيا وفاز بالميدالية الفضية في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 .

وفي المقابل، ما زالت الفرصة سانحة أمام المنتخب المصري (أحفاد الفراعنة) لحصد أول ميدالية أولمبية في تاريخه عندما يخوض مباراة تحديد المركز الثالث على الميدالية البرونزية بعد غد السبت.

وخاض الفراعنة اليوم فعاليات المربع الذهبي في الأولمبياد للمرة الأولى في تاريخهم.

وقدم الفريقان أداء متكافئا منذ الدقيقة الأولى في المباراة وإن عاند الحظ المنتخب المصري في أكثر من كرة ليحيى الدرع وعلي زين وأحكم الدفاع الفرنسي رقابته على لاعب الدائرة المصري هاشم ممدوح كما تألق حارس المرمى الفرنسي فنسان جيرار في التصدي للعديد من الكرات.

ورغم التقدم الواضح للفراعنة في بداية الشوط ، انتهى هذا الشوط بالتعادل 13 / 13.

وفي الشوط الثاني ، أهدر الفريق المصري أكثر من فرصة كما واصل الحارس الفرنسي تألقه فيما عاب الفراعنة غياب التركيز في إنهاء عدد من الهجمات ما منح الفرنسيين الفرصة للتقدم وإنهاء اللقاء لصالحهم.