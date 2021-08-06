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فيجي تمنح منتخب الرغبي مكافآت بمليون دولار بعد فوزه بالذهبية

المنتخب المتوج

فيجي تمنح منتخب الرغبي مكافآت بمليون دولار بعد فوزه بالذهبية

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سيدني - فرانس برس

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سيتلقى منتخب فيجي لرياضة الرغبي حائز ذهبية منافسات اللعبة في الألعاب الأولمبية في طوكيو، مكافآت تصل قيمتها إلى مليون دولار، بحسب ما أعلن رئيس الوزراء الذي وصف اللاعبيت بالأبطال.

وسينال كل لاعب من الفائزين بالميدالية الذهبية لدى الرجال مبلغ 15,915 دولاراً أميركياً، فيما ستحصل اللاعبات الفائزات بالبرونزية على نحو خمسة آلاف دولار أميركي لكل منهن، في إطار رزمة مكافآت خصصها رئيس الوزراء فرانك باينيماراما. وقال باينيماراما في فيديو نُشر على فيسبوك "إنّهم يمثلون القلب والقوة والطموحات الكبيرة للبلاد بأسرها".

وأضاف "يستحق أبطالنا كل شيء نستطيع أن نقدمه. اليوم، أعلن عن مجموع مكافآت تصل إلى مليون دولار لردّ الجميل لأبطالنا الأولمبيين الذين أعطونا الكثير. نريد مكافأتهم على تضحياتهم وعملهم الدؤوب".

وفاز فريق الرجال على نيوزيلندا الأسبوع الماضي ليحرز الميدالية الذهبية في طوكيو، فيما تغلب فريق السيدات على بريطانيا لنيل الميدالية البرونزية. وستتضمن المكافأة أيضاً، شراء أرض وتمويل جزئي لشراء منزل لقائد فريق الرجال وحائز ميدالتين ذهبيتين جيري تواي.

ورأى رئيس الوزراء أنّ "الأمر لا يشبه النتيجة التي حصلت في ريو عام 2016. هذه المرة، لم نحرز ميدالية واحدة، بل فزنا بميداليتين، وهذا يعني مضاعفة فخرنا وسعادتنا".

ويبلغ عدد سكان فيجي 890 ألف نسمة وتضمّ 330 جزيرة في المحيط الهادئ، وكانت قد نجحت في تحقيق ثلاث ميداليات أولمبية في تاريخ مشاركاتها، من بينها الفوز بمسابقة الرجال نفسها في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016.

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