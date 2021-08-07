المصرية فريال عبدالعزيز تحرز ذهبية الكاراتيه كوميتيه

أحرزت فريال أشرف أول ميدالية ذهبية لمصر في أولمبياد طوكيو 2020 بعد فوزها في نهائي مسابقة الكوميتيه للسيدات وزن 61 كغم ضمن منافسات الكاراتيه.

وفازت أشرف على إيرينا زاريتسكا، من أذربيجان، بنتيجة 2 - صفر في النهائي اليوم السبت. وأصبحت فريال سادس رياضي مصري يحقق ميدالية في أولمبياد طوكيو 2020 بعد هداية ملاك وسيف عيسى في التايكوندو ومحمد إبراهيم "كيشو" في المصارعة الرومانية وجيانا لطفي في الكاراتيه وجميعهم حصدوا ميداليات برونزية بالإضافة إلى أحمد الجندي الذي تألق في منافسات الخماسي الحديث لينال الميدالية الفضية.

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وحطمت مصر بذلك رقمها في عدد الميداليات خلال دورة أولمبية واحدة بإحراز ست ميداليات، بعد أن حصدت خمس ميداليات في أولمبياد برلين 1936 ولندن 1948 وأثينا 2004.