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حامدي يعيد السعودية إلى الإنجازات الأولمبية

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حامدي فاز بالميدالية الفضية يوم السبت

حامدي يعيد السعودية إلى الإنجازات الأولمبية

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العربية.نت

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أعاد طارق حامدي السعودية إلى منصات التتويج الأولمبية بعدما حصل على فضية الكاراتيه يوم السبت في أولمبياد طوكيو 2020، وهي رابع ميدالية أولمبية للسعودية في تاريخها.

وبدأت الإنجازات السعودية في الأولمبياد مطلع القرن الحالي عندما فاز هادي صوعان بالميدالية الفضية في أولمبياد سيدني 2000 في سباق 400م حواجز، وفي ذات الدورة حصل خالد العيد على الميدالية البرونزية في الفروسية وتحديداً القفز الفردي.

وفي أولمبياد لندن 2012، فاز فريق الفروسية السعودي في القفز الجماعي بالميدالية البرونزية، إذ ضم الفريق كلاً من رمزي الدهامي، الأمير عبدالله بن متعب، كمال باحمدان وعبدالله شربتلي.

وتم إدراج لعبة الكاراتيه في النسخة الحالية بطلب من البلد المنظم ضمن 4 رياضات جديدة تم إدخالها في الألعاب الأولمبية الحالية بشكل استثنائي.

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