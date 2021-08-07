سيفان حسن تحرز ذهبية 10 آلاف متر وفضية للبحرينية غيزاهيغني

فازت العداءة الهولندية سيفان حسن بالميدالية الذهبية لسباق عشرة آلاف متر في منافسات ألعاب القوى بأولمبياد طوكيو الصيفي اليوم السبت بينما حصلت البحرينية كالكيدان غيزاهيغني على الفضية. وحصلت الإثيوبية ليتيسينبت جيدي على الميدالية البرونزية.

وهذه هي ثاني ميدالية ذهبية للعداة الهولندية (28 عاما) المولودة في إثيوبيا والثالثة إجمالا في الدورة الحالية بعد فوزها بلقب سباق خمسة آلاف متر وببرونزية سباق 1500 متر في وقت سابق. وتحمل حسن أيضا لقب بطولة العالم في سباقي 1500 و10 آلاف متر.

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ورغم مشاركتها في أكثر من سباق في الأيام القليلة الأخيرة تفوقت حسن قبل اللفة الأخيرة اليوم على الأثيوبية جيدي حاملة الرقم القياسي العالمي عندما وصلت خط النهاية بزمن بلغ 29 دقيقة و55.32 ثانية.

وحاولت البحرينية غيزاهيغني المولودة في إثيوبيا أيضا زيادة سرعتها في المراحل الأخيرة من السباق ونجحت في حسم الفضية.