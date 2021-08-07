.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

سيفان حسن تحرز ذهبية 10 آلاف متر وفضية للبحرينية غيزاهيغني

كالكيدان بالفضية

سيفان حسن تحرز ذهبية 10 آلاف متر وفضية للبحرينية غيزاهيغني

متابع الغاء المتابعة

طوكيو - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

فازت العداءة الهولندية سيفان حسن بالميدالية الذهبية لسباق عشرة آلاف متر في منافسات ألعاب القوى بأولمبياد طوكيو الصيفي اليوم السبت بينما حصلت البحرينية كالكيدان غيزاهيغني على الفضية. وحصلت الإثيوبية ليتيسينبت جيدي على الميدالية البرونزية.

وهذه هي ثاني ميدالية ذهبية للعداة الهولندية (28 عاما) المولودة في إثيوبيا والثالثة إجمالا في الدورة الحالية بعد فوزها بلقب سباق خمسة آلاف متر وببرونزية سباق 1500 متر في وقت سابق. وتحمل حسن أيضا لقب بطولة العالم في سباقي 1500 و10 آلاف متر.

ورغم مشاركتها في أكثر من سباق في الأيام القليلة الأخيرة تفوقت حسن قبل اللفة الأخيرة اليوم على الأثيوبية جيدي حاملة الرقم القياسي العالمي عندما وصلت خط النهاية بزمن بلغ 29 دقيقة و55.32 ثانية.

وحاولت البحرينية غيزاهيغني المولودة في إثيوبيا أيضا زيادة سرعتها في المراحل الأخيرة من السباق ونجحت في حسم الفضية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
سر السبحة الحمراء التي لم تفارق يد دلال عبد العزيز سر السبحة الحمراء التي لم تفارق يد دلال عبد العزيز
وفاة الفنانة المصرية دلال عبد العزيز متأثرة بكورونا وفاة الفنانة المصرية دلال عبد العزيز متأثرة بكورونا
الأكثر قراءة
أثارت ضجة بمصر.. أثارت ضجة بمصر.. "فتاة الفستان": هددوني بالرسوب ونفذوا
وفاة الفنانة المصرية دلال عبد العزيز متأثرة بكورونا وفاة الفنانة المصرية دلال عبد العزيز متأثرة بكورونا
بيريرا.. طرده جيسوس ووصف مدرب اتحاد جدة بـ بيريرا.. طرده جيسوس ووصف مدرب اتحاد جدة بـ "المريض"
جريمة جريمة "فتاة العمل الخيري" في مصر.. مفاجأة غير متوقعة!
خرجت من المستشفى.. زوج ياسمين عبدالعزيز يكشف حالتها خرجت من المستشفى.. زوج ياسمين عبدالعزيز يكشف حالتها
فيديو رهيب.. من يعرف هذه القاتلة يخبر الشرطة فيديو رهيب.. من يعرف هذه القاتلة يخبر الشرطة
قبل أن تذهب
ثلاث عواصم بسقوط إحداها.. يفتح فصل جديد في المواجهة مع طالبان
ثلاث عواصم بسقوط إحداها.. يفتح فصل جديد في المواجهة مع طالبان
اكتشف المزيد