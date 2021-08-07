طائرة الأرجنتين تبدد آمال البرازيل وتحرز البرونزية

توج المنتخب الأرجنتيني بالميدالية البرونزية لمسابقة الكرة الطائرة (رجال) بدورة الألعاب الأولمبية الحالية (طوكيو 2020) بفوزه الثمين والصعب 3 / 2 على نظيره البرازيلي اليوم السبت في مباراة تحديد المركز الثالث للمسابقة.

وأحرز المنتخب الأرجنتيني الميدالية البرونزية للمرة الثانية في تاريخ مشاركاته بالدورات الأولمبية، والتي بدأت في 1984 علما بأنه لم يحصل من قبل على أي من الميداليتين الذهبية والفضية. وكانت البرونزية الوحيدة السابقة للفريق في الدورات الأولمبية خلال أولمبياد سول 1988.

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وفي المقابل ، أهدر المنتخب البرازيلي الفائز بالذهب الأولمبي ثلاث مرات سابقة في 1992 و2004 و2016 فرصة الخروج بأي ميدالية منذ هذه الدورة الأولمبية لتكون الأولى له في آخر خمس دورات أولمبية التي يخرج فيها خالي الوفاض من سباق الميداليات حيث توج أيضا بالفضية في 2008 و2012.

وهذه هي المرة الثانية في تاريخ مشاركاته الأولمبية التي يفوز فيها الفريق البرازيلي بالمركز الرابع بعدما فاز به في 1988 بالخسارة أمام نظيره الأرجنتيني بالذات وبنفس النتيجة 2 / 3 في مباراة تحديد المركز الثالث.

وشهدت المباراة اليوم ندية واضحة بين الفريقين منذ الدقيقة الأولى وامتدت عبر أشواط المباراة خاصة الشوطين الأول والثاني ولكن المنتخب الأرجنتيني حسم المباراة لصالحه من خلال الشوط الخامس الفاصل.

وأنهى المنتخب الأرجنتيني اللقاء لصالحه 3 / 2 بنتيجة أشواط 25 / 23 و20 / 25 و20 / 25 و25 / 17 و15 / 13. ويلتقي منتخب فرنسا مع منتخب الاتحاد الروسي للعبة في وقت لاحق اليوم بالمباراة النهائية على الميدالية الذهبية للمسابقة.