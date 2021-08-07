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طارق حامدي: راضٍ عن مشاركتي.. وكنت أطمح للذهبية

طارق حامدي: راضٍ عن مشاركتي.. وكنت أطمح للذهبية

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دبي - قناة العربية

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أكد السعودي طارق حامدي افتخاره بالحصول على الميدالية الفضية في منافسات الكاراتيه يوم السبت، مشيراً إلى أنه كان يهدف للحصول على الميدالية الذهبية.

وقال حامدي في مداخلة هاتفية مع نشرة أخبار الرياضة في قناة "العربية": كان هدفي وطموحي الحصول على الذهبية. بشكل عام أنا فخور بمشاركتي في الأولمبياد كوني ظهرت بهذا المستوى.

وواصل: كنا نحلل أداء المنافسين خلال المعسكر، كنت قد قررت الابتعاد عن الضغوطات، وأقفلت حساباتي في مواقع التواصل الاجتماعي بحثاً عن التركيز.

وختم البطل الأولمبي: أنا راضٍ عن الأداء في المنافسة، لكن لست راضياً عن ما حدث في النهائي، وهذا قرار الحكم ولا أستطيع القول أكثر.

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