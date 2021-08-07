فريال أشرف تضمن ميدالية ثانية لمصر في الكاراتيه

ضمنت فريال أشرف ميدالية جديدة لمصر في منافسات الكاراتيه بأولمبياد طوكيو بعد تأهلها إلى الدور قبل النهائي لمنافسات وزن أكثر من 61 كيلوغراما اليوم السبت.

وتحصل الخاسرة في الدور قبل النهائي على ميدالية برونزية. ونالت مصر أربع ميداليات برونزية في ألعاب طوكيو حتى الآن بعد ميداليتي سيف عيسى وهداية ملاك في التايكوندو وميدالية محمد

إبراهيم "كيشو" في المصارعة الرومانية بالإضافة إلى جيانا فاروق في وزن أقل من 61 كيلوغراما في الكاراتيه.

مادة اعلانية

وتأهلت فريال في صدارة المجموعة الثانية وخلفها الصينية جونغ لي. وانتصرت فريال في أول مباراتين على الصينية جونغ ثم السويسرية إيلينا كيريتشي.

وخسرت اللاعبة المصرية أمام الإيرانية حميدة عباس علي لكن التعادل مع الجزائرية لمياء معطوب كان كافيا لتأهل فريال إلى الدور قبل النهائي. وحسمت جونغ تأهلها إلى الدور قبل النهائي بانتصارها على منافستها الإيرانية في المباراة الأخيرة.

وفي المجموعة الأولى تأهلت إيرينا زاريتسكا لاعبة أذربيجان في المركز الأول أمام الكازاخستانية صوفيا بيرولتسيفا. وتلعب فريال ضد بيرولتسيفا في الدور قبل النهائي فيما تلعب جونغ ضد زاريتسكا.