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قطر تحرز برونزية الطائرة الشاطئية

لاعبا منتخب قطر

قطر تحرز برونزية الطائرة الشاطئية

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طوكيو - د ب أ

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أحرزت قطر اليوم السبت الميدالية البرونزية في كرة الطائرة الشاطئية للرجال ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو، إثر فوزها على لاتفيا 2 / صفر في مواجهة حسم المركز الثالث.

وتغلب الثنائي القطري أحمد تيجان وشريف يونس على الثنائي اللاتفي مارتينش بلافينش وإدغارس توكس 21 / 12 و21 / 18 ، لتحرز قطر أول ميدالية أولمبية لها في كرة الطائرة الشاطئية.

وقدم الثنائي القطري مشوارا رائعا في الدورة الحالية حيث تصدر مجموعته بعد أن حقق الفوز في جميع المواجهات الثلاث أمام سويسرا وإيطاليا وأمريكا. وبعدها أطاح بالفريق الأميركي من دور الستة عشر بالفوز عليه 2 / 1 ثم تغلب على ثنائي إيطاليا 2 / صفر في دور الثمانية قبل أن يخسر في الدور قبل النهائي أمام ثنائي ممثل للجنة الأولمبية الروسية صفر / 2 .

ويتنافس فريق النرويج مع الفريق الممثل للجنة الأولمبية الروسية، اليوم في المباراة النهائية التي تحسم الميداليتين الذهبية والفضية.

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