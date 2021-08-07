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‬بعد مزاعم المنشطات.. جاكوبس ينفي التواصل مع أخصائي التغذية السابق‭

بطل 100 متر

‬بعد مزاعم المنشطات.. جاكوبس ينفي التواصل مع أخصائي التغذية السابق‭

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طوكيو - رويترز

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قال الإيطالي لامونت مارسيل جاكوبس الفائز بذهبيتين في أولمبياد طوكيو اليوم السبت، إنه انفصل عن أخصائي التغذية السابق جياكومو سباتزيني بمجرد أن علم بمزاعم التحقيق معه بسبب صلته بمواد محفزة للنشاط الرياضي.

وبات جاكوبس من مفاجآت ألعاب طوكيو بعد أن أصبح أول إيطالي يفوز بسباق 100 متر وسجل رقما أوروبيا خلال 9.80 ثانية رغم أنه لم يحقق زمنا يقل عن عشر ثوان حتى هذا العام.

كما لعب دورا في الفوز بسباق أربعة في 100 متر تتابع ليكمل ثنائية مذهلة ونالت إيطاليا بالفعل ميداليات أكثر من أي مشاركة أولمبية سابقة مع تبقي يوم آخر في المنافسات.

وأبلغ جاكوبس الصحافيين ردا على علاقته بسباتزيني "هذا الأمر لا صلة لي به بكل صدق لأنه منذ الوهلة الأولى عند معرفة ما حدث توقفنا عن العمل معه". وأضاف "لكننا لا نشعر بقلق والشخص المتورط في هذا الموقف لا يعتبر مذنبا لذا نشعر باطمئنان".

وذكرت وسائل إعلام إيطالية، أن الاثنين انفصلا في مارس عند ظهور أول تقارير عن مزاعم تورط سباتزيني. وفي وقت سابق هذا الأسبوع نفت اللجنة الأولمبية الإيطالية المزاعم التي تشكك في فوز جاكوبس ووصفتها بأنها "مخزية وبغيضة".

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