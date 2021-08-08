البريطاني كيني يحقق رقماً قياسياً بعد فوزه بالذهبية

أصبح جيسون كيني أنجح رياضي أولمبي في تاريخ بريطانيا بعد فوزه بلقب سباق الكيرين للدراجات للرجال بأولمبياد طوكيو اليوم الأحد ليحصد ذهبيته السابعة.

وسافر المتسابق البالغ عمره 33 عاما إلى طوكيو وهو يتساوى مع كريس هوي متسابق الدراجات السابق بست ذهبيات لكل منهما. وفشل في تعزيز سجله من الذهبيات في سباق السرعة للفرق والفردي.

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لكنه أبقى الأفضل حتى اليوم الأخير عندما انتزع الفوز بسباق الكيرين بشكل مذهل ليحتفظ باللقب الذي أحرزه في ريو 2016.

وفاجأ كيني الجميع بعد مرور ثلاث من ست لفات بالسباق ولم يستطع أي متسابق مجاراة هجومه المذهل.

ونال الماليزي محمد عزيز الحسني الميدالية الفضية فيما انتزع الهولندي هاري لافريسين الميدالية البرونزية ليضيفها إلى ذهبيتي سباق السرعة للفرق والفردي.