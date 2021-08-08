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سيدات الولايات المتحدة من ذهب للمرة السابعة توالياً

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سيدات الولايات المتحدة من ذهب للمرة السابعة توالياً

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طوكيو - فرانس برس

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توجت سيدات الولايات المتحدة بلقب منافسات كرة السلة في الألعاب الأولمبية للمرة السابعة تاليًا، بفوزهن الأحد، في اليوم الختامي من دورة طوكيو على اليابان المضيفة 90-75.

وحصدت كل من سو بيرد (40 عامًا) وديانا توراسي (39) ذهبيتها الخامسة لتختتمان مسيرة مرصّعة. سجلت بريتني غرينر 30 نقطة هي الأعلى في اللقاء إضافة الى خمس متابعات.

حققت الولايات المتحدة انتصارها الـ55 تواليًا في الأولمبياد، نتيجة سلسلة رائعة بدأت منذ فوزها بالميدالية البرونزية عام 1992 قبل أن تحقق ست ميداليات ذهبية متتالية وستة انتصارات في طوكيو في طريقها الى السابعة.

ولا تزال "إخفاقات" المنتخب الأميركي تقتصر فقط على الفوز بميدالية فضية خلف الاتحاد السوفياتي في دورة 1976 التي أدرجت فيها سلة السيدات للمرة الاولى في البرنامج الأولمبي، وبرونزية 1992 (قاطع ألعاب موسكو 1980)، في دلالة على هيمنة الأميركيين في مجال كرة السلة بشكل واضح وصريح، بعد أن حقق الرجال أيضًا السبت اللقب الرابع تواليًا.

وكانت اليابان بلغت دور الأربعة للمرة الأولى في خامس مشاركة أولمبية في تاريخها، لتحقق ميدالية فضية مميزة. وحققت فرنسا الميدالية البرونزية السبت على حساب صربيا بطلة أوروبا حاملة برونزية ريو 2016.

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