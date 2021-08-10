الأمير محمد بن سلمان يستقبل طارق حامدي

التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اللاعب طارق حامدي الحائز على الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020 .

وعبر الأمير محمد بن سلمان عن تهنئته لحامدي على فضية الألعاب الأولمبية بطوكيو وما قدمه من مستويات مميزة في لعبة الكاراتيه، متمنيًا له تحقيق العديد من الألقاب الكبرى القادمة.

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وأبدى طارق حامدي عن سعادته بلقاء الأمير محمد بن سلمان ودعمه لكل الرياضيين بشكل عام والمهتمين بلعبة الكاراتيه بصفة خاصة مما يحفزهم لتقديم أفضل المستويات في المشاركات الدولية.

وحضر اللقاء الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية.

