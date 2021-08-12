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استبدال ميدالية ذهبية "مقضومة" بسبب رئيس بلدية

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رئيس البلدية أثناء قضمه للميدالية

استبدال ميدالية ذهبية "مقضومة" بسبب رئيس بلدية

طوكيو - رويترز

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قال منظمو أولمبياد طوكيو 2020، اليوم الخميس، إن لاعبة بفريق السوفتبول الياباني للسيدات الفائز بالذهبية استبدلت ميداليتها بأخرى بعد أن قضمها رئيس بلدية مدينتها بفمه.

وخلال مناسبة احتفالية بإنجاز اللاعبة ميو غوتو في الأولمبياد أزال تاكاشي كاوامورا رئيس بلدية ناغويا الكمامة عن وجهه ثم وضع الميدالية الذهبية بين أسنانه.

وأضاف منظمو أولمبياد طوكيو 2020 "بدعم من اللجنة الأولمبية الدولية وتماشيا مع رغبتها الخاصة سيتم استبدال ميدالية السيدة غوتو بأخرى جديدة" وستتحمل اللجنة الدولية نفقات الاستبدال.

وواجه رئيس البلدية انتقادات لاذعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتجاهل قواعد فيروس كورونا وتعرض لاتهامات بالافتقار للاحترام. ولم يتسن لرويترز الحصول على تعليق فوري من جوتو أو كاوامورا.

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