.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

حفيد محمد علي كلاي يفوز في مباراته الأولى كملاكم محترف

  • الخط
حفيد الملاكم الراحل

حفيد محمد علي كلاي يفوز في مباراته الأولى كملاكم محترف

لوس أنجليس - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

استهل نيكو علي والش حفيد الأسطورة محمد علي كلاي مسيرته في منافسات الملاكمة للمحترفين بالفوز بالضربة القاضية على منافسه جوردان ويكسر مساء يوم السبت في النزال الذي جمع بينهما في ولاية أوكلاهوما الأميركية ضمن منافسات الوزن المتوسط.

وارتدى علي والش السروال الرياضي القصير الخاص بجده محمد علي كلاي. وأسقط علي والش منافسه في منتصف الجولة الأولى ثم تدخل الحكم وأوقف النزال بعد مضي دقيقة واحدة و49 ثانية من الجولة ذاتها ، بعدما وجه حفيد محمد علي عدة لكمات في رأس منافسه.

وقال علي والش في تصريحات بعد النزال "كانت رحلة مؤثرة ، كنت أفكر في جدي كثيرا ، أفتقده".

واحتفل علي والش وسط أفراد عائلته داخل الحلبة في تواجد بوب اروم، 89 عاما، الذي كان مسؤولا عن الترويج لـ27 نزالا لمحمد علي كلاي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شاهد.. خنفساء حية تتجول في قولون مريض شاهد.. خنفساء حية تتجول في قولون مريض
احذروا.. هذه الأطعمة مرتبطة بزيادة الوزن مدى الحياة احذروا.. هذه الأطعمة مرتبطة بزيادة الوزن مدى الحياة
الأكثر قراءة
5 أطعمة تقوي الذاكرة وتحميها.. و5 تدمرها! 5 أطعمة تقوي الذاكرة وتحميها.. و5 تدمرها!
الإصابة بكورونا بعد تلقي اللقاح.. توضيحات هامة من الصحة العالمية الإصابة بكورونا بعد تلقي اللقاح.. توضيحات هامة من الصحة العالمية
تغريم أبل 300 مليون دولار بسبب ميزة في هواتف آيفون تغريم أبل 300 مليون دولار بسبب ميزة في هواتف آيفون
رضيع مصري يصاب بالتسمم والأطباء يكتشفون مفاجأة.. مخدرات رضيع مصري يصاب بالتسمم والأطباء يكتشفون مفاجأة.. مخدرات
لبنان: عشرات القتلى والجرحى جراء انفجار صهريج وقود بعكار لبنان: عشرات القتلى والجرحى جراء انفجار صهريج وقود بعكار
جديد جريمة الجزائري المحروق ظلما.. توقيف مشتبه به في قتله جديد جريمة الجزائري المحروق ظلما.. توقيف مشتبه به في قتله
قبل أن تذهب
الشعب اللبناني يختنق بالأزمات.. فما رد فعل الطبقة السياسية؟
الشعب اللبناني يختنق بالأزمات.. فما رد فعل الطبقة السياسية؟
اكتشف المزيد