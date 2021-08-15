حفيد محمد علي كلاي يفوز في مباراته الأولى كملاكم محترف

استهل نيكو علي والش حفيد الأسطورة محمد علي كلاي مسيرته في منافسات الملاكمة للمحترفين بالفوز بالضربة القاضية على منافسه جوردان ويكسر مساء يوم السبت في النزال الذي جمع بينهما في ولاية أوكلاهوما الأميركية ضمن منافسات الوزن المتوسط.

وارتدى علي والش السروال الرياضي القصير الخاص بجده محمد علي كلاي. وأسقط علي والش منافسه في منتصف الجولة الأولى ثم تدخل الحكم وأوقف النزال بعد مضي دقيقة واحدة و49 ثانية من الجولة ذاتها ، بعدما وجه حفيد محمد علي عدة لكمات في رأس منافسه.

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وقال علي والش في تصريحات بعد النزال "كانت رحلة مؤثرة ، كنت أفكر في جدي كثيرا ، أفتقده".

واحتفل علي والش وسط أفراد عائلته داخل الحلبة في تواجد بوب اروم، 89 عاما، الذي كان مسؤولا عن الترويج لـ27 نزالا لمحمد علي كلاي.