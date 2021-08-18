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إلغاء سباق فورمولا 1 في اليابان بسبب كورونا

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حلبة سوزوكا اليابانية

إلغاء سباق فورمولا 1 في اليابان بسبب كورونا

طوكيو - د ب أ

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أعلن منظمو سباقات سيارات فورمولا 1 اليوم الأربعاء، إلغاء سباق الجائزة الكبرى الياباني هذا العام بسبب "أمور معقدة قائمة" تتعلق بجائحة فيروس كورونا المستجد.

وكان من المفترض أن يقام السباق في منتصف أكتوبر ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، لكن تقرر إلغاؤه رغم النجاح الذي حققته اليابان مؤخرا في استضافة دورة الألعاب الأولمبية بالعاصمة طوكيو.

وكان سباق اليابان قد ألغي أيضا في العام الماضي بسبب جائحة كورونا. وذكرت إدارة فورمولا-1 في بيان :"نعمل الآن على تفاصيل جدول المنافسات المعدل، وسنعلن عن التفاصيل النهائية خلال الأسابيع المقبلة".

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