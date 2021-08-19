أوساكا تكشف عن مخاوف صحتها النفسية

عبرت نجمة التنس اليابانية نعومي أوساكا عن أسفها لعدم الاستمتاع بصورة كاملة بحياتها كواحدة من أفضل لاعبات التنس على مستوى العالم طوال العام الماضي.

وفازت أوساكا المصنفة الثانية عالميا على الأميركية كوكو غوف في بطولة سينسناتي المفتوحة الليلة الماضية وهي أول بطولة تشارك فيها، إلى جانب الألعاب الأولمبية، بعد الانسحاب من فرنسا المفتوحة في مايو الماضي.

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وانسحبت أوساكا من فرنسا المفتوحة بعد أن عوقبت لرفضها حضور المؤتمرات الصحفية بسبب مخاوف على صحتها النفسية حسب قولها.

وخلال مؤتمر صحفي الاثنين الماضي بكت أوساكا (23 عاما) عندما وجهت إليها أسئلة حول علاقتها بالإعلام ثم عادت وتطرقت لنفس الموضوع الليلة الماضية.

وقالت اللاعبة في مؤتمر صحفي أمس "كنتت أساءل عن سبب تأثري بهذا الشكل لدرجة عدم الرغبة في حضور المؤتمرات الصحفية. أتساءل إن كنت قد شعرت بالخوف لأنني كنت أري العناوين عن اللاعبين الذين يخسرون والذين يتحدث الإعلام عن انهيارهم أو انتهاء مسيرة تألقهم ونجوميتهم بعد ذلك".