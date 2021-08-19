عودة ناجحة لبارتي وأوساكا في دورة سينسيناتي

حققت الأسترالية آشلي بارتي المصنفة أولى عالميًا واليابانية ناومي أوساكا الثانية، عودة ناجحة إلى المنافسات بعبورهما إلى الدور الثالث من دورة سينسيناتي، إحدى بطولات الماسترز، فيما تأهلت أيضًا التونسية أنس جابر والروسي دانييل مدفيدف، وفك الألماني ألكسندر زفيريف عقدته في الدورة بفوزٍ أول في سبع سنوات.

وكانت أوساكا تخوض أول دورة لها ضمن منافسات رابطة المحترفات منذ انسحابها قبل الدور الثاني من بطولة رولان غاروس الفرنسية لأسباب نفسية في أيار/مايو الفائت، علمًا أنها كانت خاضت غمار أولمبياد طوكيو على أرضها الذي اختتم مؤخرًا وأقصيت من الدور الثالث.

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وقلبت أوساكا تخلفها أمام صاحبة الأرض الأميركية كوكو غوف المصنفة 24، في المجموعة الأولى إلى فوز بنتيجة 4-6 و6-3 و6-4.

قالت أوساكا الفائزة بأربعة ألقاب في بطولات غراند سلام "مر وقت طويل (لم ألعب أمام أعداد كبيرة من الجماهير)... مررت بعام معقد، وقمت بتبديل طريقة تفكيري وحتّى لو خسرت لما كنت شعرت وكأني خاسرة لان هناك الكثير من الدروس من كل مباراة".

وأضافت "تحصل أمور عدة في العالم لدرجة أنّ مجرد الاستيقاظ في الصباح هو بحد ذاته انتصار".

وضربت أوساكا (23 عامًا) وصيفة بطلة دورة سينسيناتي العام الماضي (أعلنت انسحابها قبل أن تلعب النهائي) والتي أعفيت من الدور الأوّل، موعدًا مع السويسرية جيل تيشمان (المصنفة 65) الفائزة على الأميركية برناردا بيرا (83) بنتيجة 6-1 و6-4.

وعوّضت بارتي خروجها المفاجئ من الدور الأول في أولمبياد طوكيو حين كانت أبرز المرشحات للفوز بتخطيها البريطانية هيثر واتسون 6-4، 7-6 (7/3).

وتأمل بارتي حاملة لقب بطولة ويمبلدون الاستعداد بأفضل طريقة لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة التي تنطلق نهاية الشهر الحالي، وتلتقي تاليًا البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا الفائزة على الأميركية أليسون ريسك 6-2، 7-5.

قالت بعد الفوز "أشعر بحال جيدة، أشعر وكأني جاهزة للعب. أنا قريبة من الارتقاء الى نسبة 100 في المئة من مستواي".

وأقصت جابر المصنفة 22 عالميًا نظيرتها البولندية إيغا شفيونتيك السابعة وحاملة لقب رولان غاروس 2020 بفوزها عليها 6-3، 6-3.

وكانت جابر منيت بانتكاسة في طوكيو إثر خروجها من الدور الاول بعد المستويات العالية التي قدمتها هذا الموسم محققة أول ألقابها في دورات رابطة المحترفات قبل أن تبلغ الدور ربع النهائي في ويمبلدون.

وتلتقي في الدور الثالث مع التشيكية بيترا كفيتوفا الفائزة على الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا بسهولة 6-2 و6-4.

وفك البطل الأولمبي زفيريف النحس الذي لازمه في سينسيناتي محققًا فوزه الاول في المحاولة السابعة، بعد أن خرج من الدور الأول كل مرة منذ العام 2015.

إلا أن المصنف خامسًا عالميًا تخلص من هذه العقدة بفوزه على الجنوب إفريقي لويد هاريس 7-6 (7/3)، 6-2.

قال بعد فوزه السابع تواليًا هذا العام "أنا سعيد بمستواي وسعيد بتحقيق فوزي الاول هنا في سبع سنوات. إنها بداية جيدة للأسبوع...عندما دخلت أرض الملعب وقالوا +البطل الأولمبي+ شعرت بالقشعريرة". يلتقي زفيريف تاليًا مع الارجنتيني غيدو بيا الفائز على الايطالي فابيو فونيني 6-1، 7-5.

كما تأهل مدفيديف المصنف ثانيًا عالميًا المتوج الأسبوع الفائت بدورة تورونتو للماسترز بسهولة الى الدور الثالث على حساب الاميركي ماكنزي ماكدونالد 6-2، 6-2، إذ لم يحتج بطل سينسيناتي 2019 لأكثر من ساعة لحسم المواجهة.



كانت المهمة أصعب بقليل بالنسبة لليوناني ستيفانوس تسيتسباس الثالث عالميًا الذي تخطى صاحب الارض سيباسيتان كوردا 7-6 (7/5)، 6-3، ليلتقي تاليًا مع الايطالي لورنتسو سونيغو الفائز على الاميركي تومي بول 7-6 (11/9)، 6-2.

وفي أبرز النتائج لدى الرجال، تأهل الروسي أندري روبليف السابع على حساب الكرواتي مارين تشيليتش في مباراة مثيرة 5-7، 6-3، 6-1. وعبر الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم على حساب الروسي كارن خاتشانوف صاحب فضية طوكيو 6-7 (5/7)، 6-3، 6-4.

كنا تأهل الاميركي جون إيسنر والفرنسي غايال مونفيس الذي حقق فوزه الـ500 في مسيرته الاحترافية.

وانسحبت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة 13 عالميًا قبل مباراتها في الدور الثاني ضد الاميركية جيسيكا بيغولا بسبب إصابة في الفخذ الأيمن تعرضت لها خلال فوزها في الدور الاول.

وكانت هذه الدورة الاولى لهاليب منذ إصابة تعرضت لها في روما في أيار/مايو الفائت أجبرتها على الغياب عن رولان غاروس، ويمبلدون والأولمبياد.

وخرجت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة رابعة عالميًا أمام الإسبانية باولا بادوسا 7-5، 2-6، 6-7 (4/7). فيما عبرت التشيكية باربورا كرايتشيكوفا حاملة لقب رولان غاروس بفوزها على الأوكرانية دايانا ياستريمسكا 6-1، 7-6 (7/5).

وعبرت السويسرية بليندا بنتشيتش المتوجة بذهبية الأولمبياد على حساب الاميركية شيلبي رودجرز 7-6 (7/1)، 6-1.

وفي مباريات أخرى من الدور الثاني، فازت الألمانية أنجليك كيربر على الأوكرانية إيلينا سفيتولينا المصنفة خامسة عالميًا بنتيجة 7-5 و2-6 و6-4. وخرجت الكندية بيانكا أندرييسكو الثامنة بخسارتها أمام التشيكية كارولينا موتشوفا 6-4 و6-2.

وفازت التشيكية كارولينا بليشكوفا السادسة على الروسية يلينا بوتنتسيفا 6-3، 6-2. وخسرت البلجيكية إليز مرتنس المصنفة 15 أمام الكازاخستانية إيلينا ريباكينا بنتيجة 6-3 و6-2.