.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

المنتخب السعودي لكرة السلة يبلغ نهائيات كأس آسيا

  • الخط
فرحة اللاعبين

المنتخب السعودي لكرة السلة يبلغ نهائيات كأس آسيا

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

حجز المنتخب السعودي الأول لكرة السلة مقعده رسمياً في نهائيات البطولة الآسيوية وتصفيات كأس العالم بعد تغلبه على نظيره الفلسطيني ( 92- 76 ) اليوم على صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في ختام محلق تصفيات البطولة الآسيوية.

وجاء تأهل الأخضر بعد مشوار طويل في التصفيات بشكل مميز ، وكان من ضمن أفضل 16 منتخباً سيشارك في نهائيات البطولة الآسيوية وسيرافق المنتخب السعودي منتخب الهند الذي تغلب على منتخب فلسطين في اللقاء الذي أقيم أمس على الصالة نفسها.

وفرض المنتخب السعودي إيقاعه على مجريات اللقاء منذ البداية، حيث عمد إلى توسيع الفارق مع بداية الفترة الأولى ( 27-15 )وواصل أفضليته في الفترة الثانية وتقدم( 59-29 )، كذلك انهى الفترة الثالثة لصالحه ( 84-51 ) وسط تألق جميع لاعبي المنتخب دفاعاً وهجوماً إذْ منحته الأفضلية في السيطرة على مجريات اللقاء.

وأكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة غسان طاشكندي أن تأهل المنتخب لنهائيات البطولة الآسيوية وتصفيات كأس العالم لم يكن سهلًا وكان مشوارًا طويلًا في التصفيات من عام 2018م، مبينا أن القرعة وضعت المنتخب السعودي في المجموعة الأصعب والأقوى مع قطر وسوريا وإيران، وحقق في نهاية مشواره بالملحق التتويج والتأهل ضمن أفضل 16 من المنتخبات الآسيوية، مشيرا إلى أنه يجري حاليا إعداد المنتخب للوصول إلى كأس العالم.

بدوره أكد قائد المنتخب السعودي لكرة السلة محمد المرواني أن الأخضر استحق التأهل إلى نهائيات البطولة الآسيوية وتصفيات كأس العالم رغم صعوبة المشوار، خاصة أن المنتخب وقع في المجموعة الأصعب ، وأن يكون ضمن أفضل المنتخبات العربية والآسيوية بعد تحقيق البطولتين العربية والخليجية والتأهل إلى نهائيات البطولة الآسيوية وتصفيات كأس العالم .

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
لقاح كورونا شهير الأسرع في فقدان فعاليته ضد متحور دلتا! لقاح كورونا شهير الأسرع في فقدان فعاليته ضد متحور دلتا!
جيمس بوند يحرم أبناءه من ثروة بملايين الدولارات.. هذا ما حدث! جيمس بوند يحرم أبناءه من ثروة بملايين الدولارات.. هذا ما حدث!
الأكثر قراءة
انتشار زواج انتشار زواج "البارت تايم" بمصر.. والإفتاء تحذر: محرم وباطل!
مصر.. تفاصيل فرض رسوم على انتظار السيارات أسفل العقارات مصر.. تفاصيل فرض رسوم على انتظار السيارات أسفل العقارات
جيمس بوند يحرم أبناءه من ثروة بملايين الدولارات.. هذا ما حدث! جيمس بوند يحرم أبناءه من ثروة بملايين الدولارات.. هذا ما حدث!
متى يتلقى متعافي كورونا اللقاح؟ أجوبة هامة من الصحة العالمية متى يتلقى متعافي كورونا اللقاح؟ أجوبة هامة من الصحة العالمية
بعد إنقاذه لطفلين مشردين بالإسكندرية.. سعد الصغير يعلق بعد إنقاذه لطفلين مشردين بالإسكندرية.. سعد الصغير يعلق
بنوك مصرية تحذر من سرقة الأرصدة.. انتبهوا لطريقة الاحتيال الخطرة بنوك مصرية تحذر من سرقة الأرصدة.. انتبهوا لطريقة الاحتيال الخطرة
قبل أن تذهب
عدم اكتمال انتخابات مجلس الشيوخ يثير المخاوف في الصومال
عدم اكتمال انتخابات مجلس الشيوخ يثير المخاوف في الصومال
اكتشف المزيد