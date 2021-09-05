فيرستابن يفوز بجائزة هولندا الكبرى

فاز ماكس فيرستابن سائق رد بول بسباق جائزة هولندا الكبرى المقام في بلاده يوم الأحد وانتزع صدارة بطولة العالم لسباقات "فورمولا- 1" للسيارات أمام عشرات الألوف من الأنصار المتحمسين.



وهيمن السائق البالغ عمره 23 عاما على السباق من مركز أول المنطلقين ليفوز بأول سباق جائزة كبرى يقام في بلاده منذ 36 عاما.



وتفوق فيرستابن بفارق 20.932 ثانية على غريمه البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات وسائق مرسيدس.



وأكمل الفنلندي فالتيري بوتاس زميل هاميلتون في مرسيدس منصة التتويج ليتقدم للمركز الثالث في بطولة العالم، بينما تفوق فيرستابن بلفة كاملة على باقي المنافسين.



وحصل هاميلتون على نقطة إضافية لأسرع لفة لكن فيرستابن عدل تأخره بثلاث نقاط في ترتيب بطولة العالم قبل السباق إلى التفوق بثلاث نقاط في الصدارة على غريمه البريطاني.



وحقق فيرستابن الانتصار السابع في 13 سباقا قبل تسع جولات على النهاية لتنطلق احتفالات عارمة في أنحاء هولندا.



وقال فيرستابن وسط تشجيع صاخب من أنصاره: كما تسمعون وتشاهدون الأجواء لا تصدق هنا، فالتوقعات كانت عالية جدا قبل السباق ومن الرائع تحقيق آمال المشجعين الهولنديين. السعادة لا تسعني بالفوز هنا وانتزاع صدارة بطولة العالم أيضا، إنه يوم لا ينسى والأجواء هنا لا تصدق.



وسيقام سباق جائزة إيطاليا الكبرى على حلبة مونزا الأسبوع المقبل.

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