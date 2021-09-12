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اصطدام جديد بين هاميلتون وفيرستابن في سباق إيطاليا

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هاميلتون فيرستابن
صاحبا المركزين الأول والثاني خرجا من السباق

اصطدام جديد بين هاميلتون وفيرستابن في سباق إيطاليا

روما - رويترز

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اصطدمت سيارتا لويس هاميلتون سائق مرسيدس ومنافسه الهولندي ماكس فيرستابن متسابق رد بول في سباق جائزة إيطاليا الكبرى للسيارات في حلبة مونزا اليوم الأحد، وخرج صاحبا المركزين الأول والثاني في البطولة من السباق.

ووقع الحادث بعد توقف هاميلتون بطل العالم سبع مرات في حارة الصيانة وكذلك فيرستابن.

وخرج هاميلتون، سائق مرسيدس من مركز الصيانة بشكل جزئي قبل فيرستابن، سائق ريد بول، ومع عدم استعداد أي منهما للتنازل عن مركزه على المضمار في المنعطف الثاني حدث التصادم.

واستقرت سيارة فيرستابن فوق سيارة مرسيدس خارج المضمار، ولكن السائقين تمكنا من العودة سيرا على الاقدام لمركز الصيانة وبدون إصابات.

وهذه الواقعة، التي سيتم التحقيق فيها من قبل الحكام في وقت لاحق، تعني أن فيرستابن سيحتفظ بقمة ترتيب فئة السائقين بفارق خمس نقاط أمام هاميلتون قبل خوض سباق الجائزة الكبرى الروسي بعد أسبوعين.

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