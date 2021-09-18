.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

السعودية تستضيف سوبر غلوب 2021

  • الخط
من فوز برشلونة بالبطولة الماضية

السعودية تستضيف سوبر غلوب 2021

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت وزارة الرياضة يوم الجمعة، استضافة السعودية لبطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر غلوب 2021" للمرة الثانية على التوالي وذلك في محافظة جدة، خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر المقبل.

ويشارك في البطولة التي ستحتضنها الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله الرياضية 10 أندية من مختلف دول العالم، يأتي في مقدمتهم ممثلا السعودية فريقا النور والوحدة، إلى جانب أندية الدحيل القطري "بطل آسيا"، ألبورج الدنماركي "بطل أوروبا"، جامعة سيدني الأسترالي "بطل أوقيانوسيا"، كال هيت سان فرانسيسكو "بطل أميركا الشمالية والكاريبي"، بينيروس البرازيلي "بطل أميركا الجنوبية والوسطى"، الزمالك المصري "بطل أفريقيا"، برشلونة الإسباني "بطل النسخة السابقة"، بالإضافة إلى فريق ماجديبورج الألماني الذي سيشارك بدعوة من الاتحاد الدولي لكرة اليد.

يشار إلى أن مدينة الدمام استضافت النسخة السابقة في عام 2019 ، بعد أن فازت السعودية بحقوق الاستضافة لأربع نسخ على التوالي منذ عام 2019.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بشرى لمحبي الأكل: لا علاقة للسمنة بكميات الطعام بل.. بشرى لمحبي الأكل: لا علاقة للسمنة بكميات الطعام بل..
أزمة صحية مفاجئة تلم بكريم فهمي.. وصورة من المستشفى أزمة صحية مفاجئة تلم بكريم فهمي.. وصورة من المستشفى
الأكثر قراءة
جديد صادم عن فتاة المول المنتحرة بمصر.. صديقتها تكشف السر جديد صادم عن فتاة المول المنتحرة بمصر.. صديقتها تكشف السر
فيديو جديد لسقوط فتاة المول.. جثة هامدة وهلع بين الناس فيديو جديد لسقوط فتاة المول.. جثة هامدة وهلع بين الناس
فاجعة في مصر.. رفضوا منحها إجازة مرضية فتوفيت وجنينها فاجعة في مصر.. رفضوا منحها إجازة مرضية فتوفيت وجنينها
شاهد كهف الرعب في اليمن.. أطلقت عليه أفظع الأسماء شاهد كهف الرعب في اليمن.. أطلقت عليه أفظع الأسماء
متى بدأ البشر يرتدون الملابس؟.. إجابة من كهف في المغرب متى بدأ البشر يرتدون الملابس؟.. إجابة من كهف في المغرب
أبل وخيبة الأمل الأخيرة.. هل نفدت أفكار العملاق الأميركي؟ أبل وخيبة الأمل الأخيرة.. هل نفدت أفكار العملاق الأميركي؟
قبل أن تذهب
هدوء مذل في شوارع بيروت.. ما علاقته بالوقود؟
هدوء مذل في شوارع بيروت.. ما علاقته بالوقود؟
اكتشف المزيد