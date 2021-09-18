السعودية تستضيف سوبر غلوب 2021

أعلنت وزارة الرياضة يوم الجمعة، استضافة السعودية لبطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر غلوب 2021" للمرة الثانية على التوالي وذلك في محافظة جدة، خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر المقبل.

ويشارك في البطولة التي ستحتضنها الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله الرياضية 10 أندية من مختلف دول العالم، يأتي في مقدمتهم ممثلا السعودية فريقا النور والوحدة، إلى جانب أندية الدحيل القطري "بطل آسيا"، ألبورج الدنماركي "بطل أوروبا"، جامعة سيدني الأسترالي "بطل أوقيانوسيا"، كال هيت سان فرانسيسكو "بطل أميركا الشمالية والكاريبي"، بينيروس البرازيلي "بطل أميركا الجنوبية والوسطى"، الزمالك المصري "بطل أفريقيا"، برشلونة الإسباني "بطل النسخة السابقة"، بالإضافة إلى فريق ماجديبورج الألماني الذي سيشارك بدعوة من الاتحاد الدولي لكرة اليد.

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يشار إلى أن مدينة الدمام استضافت النسخة السابقة في عام 2019 ، بعد أن فازت السعودية بحقوق الاستضافة لأربع نسخ على التوالي منذ عام 2019.