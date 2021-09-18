جوشوا يعد بمنازلة فيوري قبل الاعتزال

وعد أنتوني جوشوا بتقديم كل ما عنده للتأكد من أن النزال مع تايسون فيوري سيقام قبل اعتزاله وشدد على أنه سوف يقام في أي مكان في بريطانيا يفضله.

ومن المقرر أن يواجه بطل العالم في الوزن الثقيل مع حامل لقب منظمة الملاكمة العالمية الأوكراني أولكسندر أوسيك في ملعب اوتنهام هوتسبير بعد أسبوع وبالتحديد يوم سبتمبر الجاري.

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وكشفت وكالة الأنباء البريطانية "بي.ايه.ميديا" أنه تم تنظيم هذا النزال بعدما انهارت خطط مواجهة فيوري في أغسطس عندما أمر محكم أمريكي فيوري بمواجهة الأمريكي ديونتاي وايلدر مرة أخرى.

وقال جوشوا لصحيفة "ديلي ميل" عن مواجهة فيوري : كان من المفترض أن نكون قد خضنا النزال الأن ، وحاليا نحن هنا نتحدث عن هذا النزال.

وأضاف : ولكن هذا النزال سيحدث. أعلم ما يقوله الناس بشأن سياسة الملاكمة، ولكني أعد قبل نهاية مسيرتي بأنني سأبذل كل ما في وسعي لمواجهة تايسون فيوري.

وأضاف : رأينا أن الأمريكي فلويد مايويذر والفلبيني ماني باكياو لم يشاركا في نزال حتى تجاوزا ذروة مجدهما ولكن كانت هذه نزالات بين سوبر ستارز.

وأضاف : أنا وفيوري ملاكما شوارع، ومحاربان، ومقاتلان جاءا من نظام الهواة بالمملكة المتحدة ، وحققنا نجاحا كبيرا .سنخوض النزال في بريطانيا.

وأكد : لا تقلقوا بشان العمر، ونظم الملاكمة، ولا تقلقوا بشأن الدولار الأمريكي. هذا نزال بريطاني يمكن أن يحدث في ويمبلي، و توتنهام، و يورك هول.