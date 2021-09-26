هاميلتون يتوج بجائزة روسيا الكبرى

توج البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس وبطل العالم سبع مرات اليوم الأحد بطلا لسباق جائزة روسيا الكبرى للسيارات محققا انتصاره رقم 100 في هذه الفئة المتميزة من السباقات ويستعيد من جديد موقعه في صدارة الترتيب العام لقائمة السائقين بعد تفوقه على الجميع في حلبة سوتشي في السباق رقم 15 للموسم الحالي.

واحتل الهولندي الشاب ماكس فرستابن سائق رد بول المركز الثاني بعد انطلاقه من المركز الأخير ليقلص الفارق الذي يفصله عن هاميلتون إلى نقطتين فقط في حين حصل الإسباني كارلوس ساينز سائق فيراري على المركز الثالث.

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وبينما احتفل هاميلتون بإنجازه الشخصي كأول سائق يحقق 100 انتصار في هذه السباقات حافظ فريقه أيضا على هيمنته وبصورة مطلقة على السباق الروسي منذ انطلاقه في 2014 بعد فوزه باللقب في كل مرة.