.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أوساكا: أصبحت أكثر توتراً.. وأريد العودة

  • الخط
أوساكا
نجم التنس أوساكا

أوساكا: أصبحت أكثر توتراً.. وأريد العودة

طوكيو - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

يبدو أن اليابانية نعومي أوساكا الحاصلة على أربعة ألقاب كبرى مستعدة للعودة إلى منافسات التنس بعد أن عاودتها الرغبة في اللعب مجددا بعد فترة توقف وجيزة.

وأعلنت أوساكا خلال أميركا المفتوحة في وقت سابق هذا الشهر أنها ستحصل على استراحة من التنس للتركيز على صحتها النفسية وذلك بعد خروجها المفاجئ من البطولة من الدور الثالث أمام الكندية ليلى فرنانديز.

وقررت المصنفة الأولى على العالم سابقا الانسحاب من بطولة إنديان ويلز الشهر المقبل.

وكانت أوساكا انسحبت من فرنسا المفتوحة في مايو بعد خلاف مع منظمي البطولة بشأن حضور المؤتمرات الصحفية بعد المباريات وحديثها عن التأثير السلبي لتلك المؤتمرات.

لكن اللاعبة اليابانية البالغ عمرها "23 عاما" قالت في مقابلة تلفزيونية إنها لا تزال تعشق الرياضة وتتطلع للعودة للعب مجددا.

وأضافت: أعلم أني سأعود للعب مجددا. ربما قريبا جدا لأن الرغبة في اللعب عاودتني مرة أخرى. لن أهتم كثيرا بالمكسب أو الخسارة. أريد الاستمتاع فقط بالعودة للملعب.

وتراجعت أوساكا إلى المركز السابع عالميا وقالت إن ضغط المباريات القوية نال منها وتحتاج إلى راحة لتجديد شغفها.

وتابعت: كنت أعشق المنافسة وكلما طالت المباراة زاد استمتاعي بها. وبعدها بدأت أشعر أنه كلما طالت المباراة أصبحت أكثر توترا ولذا كنت احتاج إلى راحة للتفكير والاعتناء بنفسي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
تويتر يخاصم وزارات طالبان.. ويحرمها من شارته الزرقاء تويتر يخاصم وزارات طالبان.. ويحرمها من شارته الزرقاء
أصل كورونا ثانية.. كهف في لاوس مع خفافيشه قد يكون المنبع أصل كورونا ثانية.. كهف في لاوس مع خفافيشه قد يكون المنبع
الأكثر قراءة
كارثة قبل عرس في مصر.. لن تستطيع إكمال الفيديو كارثة قبل عرس في مصر.. لن تستطيع إكمال الفيديو
بحقنة طبيب بيطري توفيت.. جديد الطفلة المصرية منار بحقنة طبيب بيطري توفيت.. جديد الطفلة المصرية منار
فيديو غريب للبيت المعجزة.. صمد وحيدا أمام حمم البركان فيديو غريب للبيت المعجزة.. صمد وحيدا أمام حمم البركان
مصر.. طبيب الطفلة منار يعرض الصلح والعائلة ترفض مصر.. طبيب الطفلة منار يعرض الصلح والعائلة ترفض
صورة نادرة.. من هذا الطفل الظاهر مع الملك سلمان؟ صورة نادرة.. من هذا الطفل الظاهر مع الملك سلمان؟
جريمة مروعة بين أشقاء تهز صنعاء.. خنقوا أختهم بأيديهم جريمة مروعة بين أشقاء تهز صنعاء.. خنقوا أختهم بأيديهم
قبل أن تذهب
رغم القيود.. المرأة الكردية تشارك في الانتخابات للوصول إلى مراكز صنع القرار
رغم القيود.. المرأة الكردية تشارك في الانتخابات للوصول إلى مراكز صنع القرار
اكتشف المزيد