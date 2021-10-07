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سرقة خاتم زواج موراي.. واللاعب يطلب المساعدة

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موراي إلى جانب زوجته كيم

سرقة خاتم زواج موراي.. واللاعب يطلب المساعدة

كاليفورنيا - رويترز

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عانى أندي موراي من مشكلة بعدما حاول تهوية حذاء التنس خارج غرفته بفندق في كاليفورنيا، حيث سُرق الحذاء بينما كان خاتم الزواج الخاص باللاعب البريطاني متعلقا بأحد أربطته.

وتزوج موراي كيم سيرز في 2015، واعتاد ربط خاتم زواجه بأحد أربطة الحذاء منذ ذلك الحين، وفعل ذلك أيضا خلال المران قبل بدء مشواره في بطولة إنديان ويلز ضد الفرنسي أدريان مانارينو.

ودفع حادث السرقة اللاعب الأسكتلندي لكي يطلق نداء عبر تويتر يوم الخميس في محاولة لاسترجاع الخاتم المسروق.

وقال موراي في رسالة فيديو "في الليلة الماضية بعد تناول العشاء في إنديان ويلز، عدت إلى السيارة من أجل العودة إلى الفندق لكن رائحتها لم تكن جيدة. لقد تركت حذائي هناك... بلغت درجة الحرارة 38-39 درجة، ومع وجود عرق بالحذاء ظهرت الرائحة".

وأضاف "قررت عند العودة إلى الفندق أن الحذاء يحتاج إلى بعض التهوية. كنت أحتاج إلى تجفيفه قليلا.. ليس لدي شرفة في غرفتي ولم أكن أرغب في تركه داخل غرفتي حتى لا تنتشر الرائحة".

وتابع "لذا فكرت في ترك الحذاء أسفل السيارة خلال هذه الليلة. عندما عدت إلى السيارة في الصباح لم أجد الحذاء. ذهبت إلى متجر محلي لشراء حذاء مختلف عما اعتدت أن أرتديه، وهذه ليست نهاية العالم لكنه ليس الموقف المثالي".

وواصل موراي "كنت أستعد للمران بينما قال مدربي ‭"‬‬أين خاتم زواجك؟"‬‬ وقلت لنفسي "‬‬لا لا‭‭'‬‬.. لذا نعم تعرض خاتم زواجي للسرقة أيضا. لا أحتاج إلى التأكيد على وجودي في المنزل في موقف لا أحب الوجود فيه، لذا أحاول العثور عليه".

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