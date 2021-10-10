الفنلندي بوتاس يفوز بجائزة تركيا الكبرى

فاز الفنلندي فالتيري بوتاس، سائق مرسيدس، يوم الأحد بسباق جائزة تركيا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1.

وانطلق بوتاس من المركز الأول نتيجة للعقوبة التي فرضت على زميله البريطاني لويس هاميلتون والتي أدت لانطلاقه من المركز الحادي عشر، بعد فوزه بالتجربة الرسمية للسباق، وذلك نتيجة تغيير محرك سيارته للمرة الرابعة هذا الموسم.

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وحل الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول في المركز الثاني يليه زميله سيرجيو بيريز في المركز الثالث، فيما جاء هاميلتون في المركز الخامس خلف تشارلز لوكلير سائق فيراري والذي حل رابعا.

وبهذه النتيجة استعاد فيرستابن صدارة الترتيب العام لفئة السائقين وتفوق بفارق ست نقاط على هاميلتون بطل العالم سبع مرات، قبل ستة سباقات على نهاية الموسم، بعد أن كان متأخرا بفارق نقطتين عن منافسه البريطاني قبل السباق التركي.