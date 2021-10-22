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رينز يهزم ليزنر ويحافظ على لقب WWE Universal في موسم الرياض

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رينز خلال النزال

رينز يهزم ليزنر ويحافظ على لقب WWE Universal في موسم الرياض

العربية.نت

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تغلب رومان رينز على بروك ليزنر يوم الخميس ليحافظ على لقبه في WWE يونيفرسال الذي أقيم في الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض 2021.

ويعود تاريخ أول مواجهة مشتركة شهدتها السعودية بين المصارعين إلى 2018 حين التقيا في نزال شرس في قفص حديدي ضمن فعاليات ذا غريتست رويال رامبل.

وضمن فعاليات موسم الرياض من المقرر أن يتم إقامة مباراة بين نجوم ناديي الهلال والنصر السعوديين في مباراة ضد باريس سان جيرمان بكامل نجومه على رأسهم ليونيل ميسي ونيمار وكيليان مبابي.

كما من المقرر إقامة مباراة أخرى لتكريم الأرجنتيني الراحل دييغو أرماندو مارادونا أسطورة حيث يتنافس برشلونة الإسباني وبوكا جونيورز الأرجنتيني على كأس مارادونا، ومن المقرر أن تقام المباراة يوم 25 نوفمبر المقبل.

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