.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

العثور على العداء الإكوادوري كينيونيس مقتولاً

  • الخط
العداء الإكوادوري

العثور على العداء الإكوادوري كينيونيس مقتولاً

كيتو - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

كشفت وزارة الرياضة الإكوادورية أن العداء أليكس كينيونيس (32 عاماً) قتل بالرصاص في ميناء غواياكيل في جنوب غربي البلاد.

وقالت الوزارة في حسابها على تويتر "ببالغ الأسى نؤكد اغتيال رياضينا أليكس كينيونيس".

وقال مصدر بالشرطة إن العداء المتخصص في سباق 200 متر وهو سباق فاز فيه بميدالية برونزية في بطولة العالم في الدوحة عام 2019، عثر عليه ميتاً في منتصف الليل تقريباً الجمعة، مضيفاً أن كينيونيس أصيب أثناء إطلاق النار عليه حيث كان مع شخص آخر مات هو الآخر.

وأوضحت الوزارة في بيان نُشر على تويتر "فقدنا رياضياً عظيماً، شخصاً جعلنا نحلم"، واصفة إياه بـ"أفضل عداء في تاريخ بلادنا".

كما أشاد الرئيس الإكوادوري غييرمو لاسو بكينيونيس على تويتر: "أصدق تعازينا لأحبائه. أتمنى أن يرقد بسلام. أولئك الذين يقتلون الإكوادوريين لن يفلتوا من العقاب. سنرد بقوة".

وخاض كينيونيس نهائي سباق 200 م خلال دورة الألعاب الأولمبية عام 2012 في لندن، وغاب عن النسخة الأخيرة في طوكيو هذا الصيف.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
مصرية ضمن أكثر 100 شخصية ملهمة بكندا.. تروي للعربية.نت تجربتها  مصرية ضمن أكثر 100 شخصية ملهمة بكندا.. تروي للعربية.نت تجربتها 
هكذا مات 5 آلاف عسكري وأنقذوا فرنسا من مجاعة هكذا مات 5 آلاف عسكري وأنقذوا فرنسا من مجاعة
الأكثر قراءة
موسم الرياض.. 4 سعوديات على حلبة المصارعة WWE ما القصة موسم الرياض.. 4 سعوديات على حلبة المصارعة WWE ما القصة
خبراء تغذية يؤكدون.. هذه هي أفضل وجبة إفطار خبراء تغذية يؤكدون.. هذه هي أفضل وجبة إفطار
أردوغان يأمر بطرد سفراء 10 دول غربية لمطالبتهم بإطلاق كافالا أردوغان يأمر بطرد سفراء 10 دول غربية لمطالبتهم بإطلاق كافالا
هذه قصة الصورة التي هزت وجدان العالم للسوري ونجله الفائزة بجائزة دولية هذه قصة الصورة التي هزت وجدان العالم للسوري ونجله الفائزة بجائزة دولية
محمد بن سلمان يطلق أولى حزم المبادرات البيئية بـ 700 مليار ريال محمد بن سلمان يطلق أولى حزم المبادرات البيئية بـ 700 مليار ريال
أعلى معدل وفيات كورونا بالعالم.. هذه الدولة تتخطى عتبة 200 ألف وفاة       أعلى معدل وفيات كورونا بالعالم.. هذه الدولة تتخطى عتبة 200 ألف وفاة      
قبل أن تذهب
بعد كسره بالنتائج.. الحشد الشعبي يستنزف أسلحته وأوراقه
بعد كسره بالنتائج.. الحشد الشعبي يستنزف أسلحته وأوراقه
اكتشف المزيد