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إلغاء نتيجة هاميلتون في التجارب التأهيلية لسباق البرازيل

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هاميلتون خلال التجارب

إلغاء نتيجة هاميلتون في التجارب التأهيلية لسباق البرازيل

ساوباولو - رويترز

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قرر المراقبون معاقبة لويس هاميلتون بالانطلاق من المركز الأخير بدلا من الأول في سباق السرعة في جائزة البرازيل الكبرى يوم السبت، بسبب وجود خرق للوائح في الجناح الخلفي لسيارته مرسيدس.

ويحدد سباق السرعة لمسافة 100 كيلومتر أماكن الانطلاق في سباق يوم الأحد حيث سيتم معاقبة هاميلتون بالتراجع خمسة مراكز عند الانطلاق بسبب تغيير المحرك.

ويتأخر هاميلتون بفارق 19 نقطة عن ماكس فرستابن سائق رد بول متصدر البطولة قبل أربعة سباقات من النهاية، ويبدو أن آماله في تحقيق لقبه الثامن والانفراد بالرقم القياسي بدأت تتبخر.

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