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اتهام زوج العداءة الكينية بقتلها

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تيروب
تيروب وجدت مقتولة في منزلها الشهر الماضي

اتهام زوج العداءة الكينية بقتلها

نيروبي - رويترز

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اتهمت محكمة كينية، اليوم الثلاثاء، إبراهيم روتيتش زوج العداءة الأولمبية الكينية الراحلة أجنيس تيروب بقتلها.

وكانت الشرطة الكينية ألقت القبض في 14 أكتوبر الماضي على روتيتش (41 عاما) زوج العداءة تيروب، الحاصلة على برونزيتين في بطولات العالم، بعد مقتلها في منزلها، وأمرته الأسبوع الماضي بالخضوع لكشف على قواه العقلية قبل التقدم بالتماس.

وعثر على تيروب مقتولة في منزلها، بعد أن تلقت طعنات في رقبتها بسكين في 13 أكتوبر.

واحتلت تيروب المركز الرابع في سباق خمسة آلاف متر في أولمبياد طوكيو العام الحالي.

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